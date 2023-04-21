Власти Перми рассказали, как проходят прощания с погибшими в СВО

Фото: Северное кладбище

В администрации Перми рассказали, как организовывают церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации на Украине.

«Хотим прояснить ситуацию по проведению похорон погибших участников СВО, поскольку сейчас распространяется информация, что "В Перми хоронят участников СВО без почестей". Это совершенно не соответствует действительности», — заявили в мэрии. Власти отмечают, что выстроена четкая система проведения похорон.

Захоронения организуют в новом воинском квартале на кладбище в Заозерье и почетном квартале на Северном кладбище. Также есть вариант подзахоронений к могилам родственников.

Семьям погибшим помогают определить место захоронения, выделяют транспорт, оказывают психологическую помощь, предоставляют социальные выплаты. «На каждых похоронах присутствует представитель администрации города и района. В прощальной церемонии задействован почетный караул, военный оркестр, используются государственные флаги», — рассказали в горадминистрации.

После проведения похорон взаимодействие с семьями погибших не заканчивается. Им помогают в решении бытовых и иных вопросов.

Кроме того, в Перми работает единый Центр поддержки участников СВО и их семей. Для получения адресной помощи нужно звонить по телефону 217-33-70. С начала работы Центра поступило более 200 обращений.

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