Студент и ученый Пермского Политеха собрали картинговый болид на электродвигателе

Фото: Пермский Политех

Студент вместе с ученым из Пермского политехнического университета собрали гоночный картинговый болид на электродвигателе. Они переоборудовали картинг с двигателем внутреннего сгорания на электрическую установку без изменения конструкции рамы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

За основу ученые взяли профессиональный болид класса KF2. Затем с помощью 3D-сканирования они составили твердотельную модель рамы болида, чтобы подобрать подходящий мотор. В итоге был выбран электродвигатель QS138. Его максимальная частота вращения составляет 6200 оборотов в минуту.

После этого разработчики сконструировали крепежную пластину. Новую деталь они сделали из стали. Далее они закрепили деталь на раме картинговой машины справа от пилота. При этом сама конструкция рамы осталась прежней.

Отмечается, что данная разработка позволит гонщикам ставить на свои карты электродвигатели и экономить на покупке топлива. Кроме того, благодаря замене бензинового мотора на электрический, соревнования можно проводить в закрытых помещениях круглый год.

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