Житель Краснокамска избивал дочь-подростка ремнем и резиновым шлангом

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Фото: архив "КП"

Длительный тюремный срок грозит жителю Краснокамска, который жестко воспитывал свою дочь-подростка. Когда девочке исполнилось 14 лет, он начал бить ее ремнем и резиновым шлангом. И такое «воспитание» продолжалось почти год!

- Мужчина мог ударить дочь по различным частям тела, причиняя физические и психические страдания - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Преступление было выявлено школьным педагогом, которая узнала о случившемся и сообщила о преступлении в следственные органы.

Девочку изъяли из семьи и поместили в центр помощи детям, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело по статье «Истязание». По закону ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

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