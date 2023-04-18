В центре Перми 19 апреля отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 апреля, два перекрестка в центре Перми временно станут нерегулируемыми. В связи с профилактическими работами там отключат светофоры. Об этом сообщили в ГИБДД Прикамья.

С 8.00 часов не будут работать светофоры на пересечении улиц Ленина и Плеханова, а также Ленина и Толмачева. Светофоры вновь начнут работать вечером – после 19.00.

Водителей просят быть внимательными, а также снижать скорость и руководствоваться снижайте правилами дорожного движения.

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