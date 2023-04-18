С 1 мая в Перми запустят экскурсионный автобусный маршрут № 300т

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми экскурсионный автобусный маршрут к 300-летию города планируют запустить с 1 мая. На маршруте будет курсировать один туристический автобус, который будет выполнять кольцевой рейс за полтора часа. Об этом на заседании комитета гордумы по экономическому развитию рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова.

Экскурсионный автобус с символичным №300т будет курсировать по основным достопримечательностям города. Он пройдет по территориям Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов.

Рейс будет стартовать от Перми-1, где можно будет сфотографироваться у арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. Затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете». Затем маршрут по улицам Сибирской и Луначарского направится к Музею пермской артиллерии в Мотовилихе. После автобус вернётся на исходную точку.

Отмечается, что автобус будет выделяться на фоне другого транспорта. Его украсят в фирменном стиле юбилея города. Автобус будет ездить по регулярному расписанию. Во время поездки можно будет послушать аудиогид об истории Перми, достопримечательностях, знаковых местах и выдающихся земляках.

Купленные в автобусе билеты будут действовать в течение всего дня. Таким образом, пассажиры смогут выйти на каких-либо остановках, а через некоторое время снова сесть в автобус.

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