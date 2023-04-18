В Пермском крае предпринимателя осудят за обналичивание 218 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Пермском округе предпринимателя осудят за незаконное обналичивание 218 миллионов рублей. Его подозревают в 24 преступных эпизодах, сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, зарегистрированную в Пермском районе. Предприниматель использовал счета нескольких «фирм-однодневок» и оформлял на них фиктивные финансовые поручения. Документы содержали сведения о якобы оказанных обществу различных видах услуг. Однако по факту таких услуг не было. Таким образом, за семь лет ему удалось вывести и обналичить более 218 млн рублей.

В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». В ближайшее время дело с обвинительным заключением будет передано в Пермский районный суд.

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