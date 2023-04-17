В Пермском крае запретили в лесах жечь костры

Пожар в лесу это не шутка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снег в Пермском крае сошел нынче раньше обычного, к тому же синоптики обещают в ближайшее время теплую погоду без осадков. Вместе с тем, активное сокодвижение у растений еще не началось, и деревья в лесах стоят сухие как порох.

В связи с этим в министерстве природных ресурсов Пермского края объявили пожароопасный сезон: с 17 апреля – в центре и на юге края, с 9 мая – на остальной территории.

- С 17 апреля объявляется пожароопасный сезон на территории Добрянского Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края. – сообщили в Минприроды. - С 9 мая он будет объявлен на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского, Юрлинского лесничеств.

Как напомнили в ведомстве, в этот период запрещается разжигать вне оборудованных мест костры в лесах, парках и на полях. В случае, если вы станете очевидцем возгорания в лесу, просят позвонить в любое время суток в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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