Большое гастрольное турне театра «У Моста»!

Фото предоставлено Театром "У Моста"

Пермский театр «У Моста» к 300-летию Перми проводит масштабные гастроли в Санкт- Петербурге, Москве, Мелихово, Ижевске, Пензе, Кузнецке, Сергиевом Посаде, Екатеринбурге, Минске. И в этом году у нашего театра Юбилей – 35 лет!

Всего сыграем 26 спектаклей. Среди них: «Юнона и Авось», «Красавица из Линэна», «На дне», «Мачеха Саманишвили», «Зверь», «Ирландский герой – гордость Запада», «Идиот», «Бальзаминов», «Вий», «КАМЕДЫЯ», «Макбет».

Фото предоставлено Театром "У Моста"

Сначала театр отправится на фестиваль «Золотая провинция» в Пензу и Кузнецк. Участие в этом фестивале стало ежегодной традицией театра, которой больше 10 лет! Каждый год пермский театр привозит на фестиваль свои премьерные спектакли и неизменно собирает полные залы! «У Моста» – единственный театр, который участвовал во всех 10 фестивалях и получил несколько ГРАН-ПРИ: за спектакли «Ревизор» (2019), «Мачеха Саманишвили» (2020) и «Энергичные люди» (2022).

В этом году в рамках фестиваля 17, 18, 19 и 20 апреля будут показаны опера-мистерия «Юнона и Авось» А. Рыбникова, А. Вознесенского и грустная комедия «Красавица из Линэна» М. МакДонаха. Затем театр впервые приедет на гастроли в Удмуртию, где на сцене Национального театра Удмуртской Республики в Ижевске покажет 23 апреля трагикомедию «На дне» М. Горького и 24 апреля грузинскую комедию «Мачеха Саманишвили» В. Константинова, Б. Рацера.

25, 26 и 27 апреля в Санкт-Петербурге, где «У Моста» всегда ждут с нетерпением, театр покажет спектакли – «визитные карточки»: фантастическую историю «Зверь» М. Гиндина и В. Синакевича, обладателя четырёх ГРАН-ПРИ международных театральных фестивалей. Древнеирландскую комедию «Ирландский герой – гордость Запада» Дж. Синга – яркую премьеру сезона и спектакль «Идиот» Ф. Достоевского.

Майские гастроли театра «У Моста» стартуют в Екатеринбурге! 6, 7, 8 мая на сцене Екатеринбургского театра кукол пройдут спектакли: «Бальзаминов» А. Островского, а так же триллер «Вий» Н. Гоголя и архетипичная притча «КАМЕДЫЯ» В. Рудова, которая играется на белорусском языке.

С 22 по 24 мая театр проводит гастроли в Москве, в рамках которых будет также показано три спектакля. Классический репертуар представит комедия «Бальзаминов» и триллер «Макбет» У. Шекспира. Завершит гастроли грузинская комедия «Мачеха Саманишвили» В. Константинова, Б. Рацера.

В конце мая – начале июня театр примет участие в двух фестивалях! 26 и 27 мая на фестивале «Мелиховская весна» театр покажет спектакль «Бальзаминов» А. Островского. Сразу же после фестиваля театр отправится в Минск, где в рамках международного сотрудничества РФ и Беларуси сыграет «Мачеху Саманишвили» и «Красавицу из Линэна».

3 июня – снова фестиваль! «У Троицы» в Сергиевом Посаде с комедией «Бальзаминов»! Не в первый раз театр становится участником фестиваля «У Троицы», здесь его любят и ждут. В 2015 году он показывал «На дне», в 2021 году – «Мачеху Саманишвили», в 2022 – триллер «Вий». Все спектакли прошли с большим успехом при полных залах.

5 июня на фестивале «Фабрика Станиславского» театр представит древнеирландскую комедию Дж. Синга «Ирландский герой – гордость Запада»! Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. И в этом году в программе фестивале заявлено всего 8 участников. Главная идея «Фабрики Станиславского» – объединить под своим крылом театры, художников, развивающих наследие реформатора театра К. Станиславского.

Свое гастрольное турне «У Моста» завершит 7 июня в Москве на сцене Театрального центра «На Страстном, где будет показан спектакль «На дне» М. Горького.