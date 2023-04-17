В Минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой на улице Попова в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДТП с автобусом на улице Попова в центре Перми пострадала 10-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

– Девочка 10 лет госпитализирована в больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, - пояснили в ведомстве. – Сейчас пациентка получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, авария произошла днем 17 апреля на перекрестке улиц Попова и Ленина. На месте происшествия работали полиция и скорая помощь. Очевидцы говорят, что участником ДТП мог стать автобус. По их словам, пострадавшая школьница получила травму ноги.

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