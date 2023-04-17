В Перми «ОДК-Авиадвигатель» получит более 1 млрд рублей на разработку программного обеспечения

Фото: АО «ОДК-Авиадвигатель»

Входящее в корпорацию Ростеха пермское предприятие получит грант в 1,174 млрд рублей от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на реализацию проекта по импортозамещению инженерного программного обеспечения (ПО).

В пресс-службе «ОДК-Авиадвигатель» пояснили, средства пойдут на внедрение отечественного программного обеспечения категорий PLM и CAD с возможностью проектирования изделий из полимерных композиционных материалов.

Проект «ОДК-Авиадвигатель» позволит обеспечить технологическую независимости в области промышленного программного обеспечения. Проект входит в число особо значимых и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение» России.

«Подготовку к импортозамещению программного обеспечения тяжелого класса мы начали более семи лет назад. Сегодня предприятие реализует комплексную программу импортозамещения иностранного ПО и ИТ-оборудования. Стоящие перед нами задачи не сводятся к простой переустановке программного обеспечения на рабочих местах сотрудников. Готовые отечественные решения удовлетворяют наши потребности не более чем на 70%. В некоторых случаях, например, для проектирования деталей из полимерных композиционных материалов, российские аналоги просто отсутствуют. Нас ждет большая работа, которую мы обязаны выполнить вместе с разработчиком ПО, чтобы получить конкурентоспособный отечественный продукт», - рассказывает директор по ИТ «ОДК-Авиадвигатель» Кирилл Пименов.

По его словам, единственной проблемой таких амбициозных проектов является недостаточное финансирование. Благодаря государственной поддержке и созданию индустриальных центров компетенций, появилась возможность решать стратегическую задачу импортозамещения целых отраслей промышленности.

Импортозамещением программного обеспечения будут заниматься команда конструкторов, технологов, инженеров-расчетчиков, представителей производства пермского предприятия.

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