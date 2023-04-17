За неделю в ДТП на дорогах Пермского края погибли четыре человека

Всего с 10 по 16 апреля в Прикамье произошло 228 ДТП. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За неделю с 10 по 16 апреля на дорогах Пермского края произошло 228 ДТП. В авариях погибли четыре человека. Еще 40 человек, в том числе 5 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, получили различные травмы. Такие данные приводит Госавтоинспекция Прикамья.

За минувшую неделю сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 33 257 нарушений правил дорожного движения. В частности, 664 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 218 водителей привлечены за выезд на встречную полосу и 199 водителей нарушили правила перевозки детей.

Также автоинспекторы задержали 147 нетрезвых водителей. Еще 217 человек сели за руль, не имея водительского удостоверения. Кроме того, 86 раз правила дорожного движения нарушили водители автобусов, а также 871 раз – пешеходы.

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