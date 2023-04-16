Вылет самолета из Перми в Минск задерживается на несколько часов

Новое время вылета назначено на 22.20.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 16 апреля 73 пассажира не смогли вылететь в назначенное время в Минск. Рейс авиакомпании «Икар», назначенный на 17.00, задерживается.
Пермская транспортная прокуратура сообщает, что надлежащее выполнение воздушных перевозок находится на контроле.
На Рейс ЕО 1105 Пермь-Минск зарегистрировано 73 пассажира, из них 3 детей. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета в Пермь. Новое время вылета запланировано на 22.20.
Транспортная прокуратура напоминает, что пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру 8-912-370-47-93.
Напомним, первый рей в из Перми в Минск был торжественно отправлен 2 апреля.
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