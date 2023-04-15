Владимир Гребенюк был заместителем председателя комитета по экономической политике и природопользованию. Фото: zsperm.ru.

Скоропостижно скончался экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Гребенюк, информацию об этом «Комсомольской правде» в Перми подтвердили в пресс-службе Заксобрания.

Владимир Гребенюк был избран депутатом в 2006 году, через год он был избран заместителем председателя комитета по экономической политике и природопользованию.

Владимир Алексеевич Гребенюк родился 3 октября 1960 года в Алма-Атинской области, потом переехал в Крым. В ряды вооруженных сил был призван в 1978 году, служил на кораблях Северного флота.

В 1987 году после учебы в Ленинградском военно-механическом институте им. Д. Ф. Устинова был направлен по распределению в Пермь, на завод им. Дзержинского. В 1992 году после развала СССР ушел в частный бизнес. Организовал фирму «Эвис» и стал ее генеральным директором.

В декабре 2006 года избран по спискам депутатом Законодательного собрания Пермского края первого созыва.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми приносит соболезнования родным и близким Владимира Гребенюка.

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