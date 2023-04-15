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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:11

Синоптики рассказали, когда в Пермской край придет тепло

Ведь в ночь на субботу температура в регионе опустилась до – 16 градусов
Алена ОВЧИННИКОВА
Потепление до +12…+14 градусов начнется не раньше среды.

Потепление до +12…+14 градусов начнется не раньше среды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Морозная ночь выдалась 15 апреля в Пермском крае, столбик термометра на градуснике опустился до – 16 градусов.

- В Перми минимум составил -10,4 градуса, и это самая низкая отметка с 19 марта, - сообщили в ГИС- Центре ПГНИУ. – Зато утром воздух начал быстро прогреваться, и сейчас температура воздуха в Перми превысила нулевую отметку.

В субботу и воскресенье, 16 апреля, температура будет +2…+7 градусов по краю, и около +5 в Перми. Ночью температуры будут опускаться до -2…-7 градусов, а погода будет преимущественно ясной, за исключением первой половины дня воскресенья, когда облаков ненадолго станет больше.

Потепление до +12…+14 градусов начнется не раньше среды, хотя повышение дневной температуры начнется с понедельника, но будет более постепенным.

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