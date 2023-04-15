Синоптики рассказали, когда в Пермской край придет тепло

Потепление до +12…+14 градусов начнется не раньше среды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Морозная ночь выдалась 15 апреля в Пермском крае, столбик термометра на градуснике опустился до – 16 градусов.
- В Перми минимум составил -10,4 градуса, и это самая низкая отметка с 19 марта, - сообщили в ГИС- Центре ПГНИУ. – Зато утром воздух начал быстро прогреваться, и сейчас температура воздуха в Перми превысила нулевую отметку.
В субботу и воскресенье, 16 апреля, температура будет +2…+7 градусов по краю, и около +5 в Перми. Ночью температуры будут опускаться до -2…-7 градусов, а погода будет преимущественно ясной, за исключением первой половины дня воскресенья, когда облаков ненадолго станет больше.
Потепление до +12…+14 градусов начнется не раньше среды, хотя повышение дневной температуры начнется с понедельника, но будет более постепенным.
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