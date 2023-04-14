Мэр Перми предложил наградить ПЗСП» Почетной грамотой

Фото: ПЗСП

Глава Перми Алексей Демкин внес в гордуму проект постановления о награждении Почетной грамотой города АО «Специализированный застройщик ПЗСП».

Как говорится в документе, компания удостаивается награды «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации».

Депутаты поддержали инициативу мэра. Вскоре в коллекции пермского застройщика появится еще одна награда. Кроме Почетной грамоты комании вручат памятный подарок.

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