Мэр Перми предложил наградить ПЗСП» Почетной грамотой

Фото: ПЗСП
Глава Перми Алексей Демкин внес в гордуму проект постановления о награждении Почетной грамотой города АО «Специализированный застройщик ПЗСП».
Как говорится в документе, компания удостаивается награды «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации».
Депутаты поддержали инициативу мэра. Вскоре в коллекции пермского застройщика появится еще одна награда. Кроме Почетной грамоты комании вручат памятный подарок.
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