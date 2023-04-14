В квартире в Пермском крае нашли человеческий скелет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля в одной из квартир по улице Трактовой, 97 в Лысьве нашли труп человека. По словам соседей, он пролежал там около пяти лет.

- Удивительно, но за все это время трупного запаха мы не чувствовали, - рассказывает один из соседей. - Как-то давно приходил родственник умершего, интересовался: видели - не видели. Но в квартиру не зашел. Видимо, не захотел. Труп на днях нашел один из соседей. Дедушке было под 70 лет. Он пролежал там ориентировочно 5 лет - в кармане полиция нашла платежки за квартиру от 2017 года. В этом же году я его в последний раз и видел.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "Комсомолке" произошедшее. Сейчас в причинах смерти мужчины разбираются следователи. Вероятнее всего, криминала в этой истории нет. Родные пенсионера просто-напросто о нем забыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реке в Пермском крае нашли скелет человека в зимней одежде

Тело долгое время находилось в воде [шок-фото]