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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 6:00

В пермском ЖК «Грибоедовский» загорелась квартира на 9 этаже

Из дома эвакуировались более ста человек
Лела Минадзе
Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

В Перми вечером 13 апреля произошел пожар в многоквартирном доме по улице Уинской, 29 — ЖК «Грибоедовский». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно вышли 123 жильца. В тушении принимали участие 28 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь вспыхнул в квартире на 9 этаже. Предварительная площадь пожара составила 2 метра квадратных.

К счастью, никто не пострадал.

Как «КП-Пермь» рассказал источник, причиной пожара могло стать зарядное устройство, включенное в розетку без телефона, лежащее на спинке дивана.

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

Фото: источник «КП-Пермь»

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