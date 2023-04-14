В пермском ЖК «Грибоедовский» загорелась квартира на 9 этаже

Фото: источник «КП-Пермь»
В Перми вечером 13 апреля произошел пожар в многоквартирном доме по улице Уинской, 29 — ЖК «Грибоедовский». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно вышли 123 жильца. В тушении принимали участие 28 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь вспыхнул в квартире на 9 этаже. Предварительная площадь пожара составила 2 метра квадратных.
К счастью, никто не пострадал.
Как «КП-Пермь» рассказал источник, причиной пожара могло стать зарядное устройство, включенное в розетку без телефона, лежащее на спинке дивана.
Фото: источник «КП-Пермь»
Фото: источник «КП-Пермь»
Фото: источник «КП-Пермь»
Фото: источник «КП-Пермь»
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