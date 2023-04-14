Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 14 апреля 2023 года к 08:00 в 9-балльной пробке встали ул. Мостовая от ул. Огородникова до ул. Фокинской, а также ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой.

Пробки в 6-7 баллов появились и в микрорайоне Вышка-2 при спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, на ул. Соликамской от Балмошной до ул. Гашкова.

Первое ДТП на дорогах города произошло на ш. Космонавтов в районе реконструируемого участка перед ул. Крисанова. Здесь начал формироваться затор. Через несколько минут произошла еще одна авария после выезда с ул. Подлесной. Кроме того, на ш. Космонавтов есть затруднения у Гознака при движении в сторону центра.

Третье ДТП за это утро случилось на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева.

Сейчас также можно потерять время в заторе на ул. Малкова и ул. Энгельса на участке от ш. Космонавтов до ДКЖ.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 14 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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