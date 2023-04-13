В Перми у ДК им. Кирова высадят новые тополя и установят бюст Леонида Козлова

Фото: Михаил Борисов / ВКонтакте

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов сообщил о начале благоустройства сквера у ДК им. Кирова. Решение о предстоящем обновлении парковой зоны обсуждалось в феврале этого года.

«Сад на этом месте был разбит в середине прошлого века. За это время некогда популярное место для прогулок обветшало, а «возрастные» тополя стали просто опасны. Решили: будем облагораживать и озеленять! Занес в свой «чек-лист», подрядчик уже приступил к работам», - говорит Михаил Борисов.

Благоустройство территории у ДК им. Кирова стартовало с расчистки от поросли и аварийных деревьев. Итогом проведенных работ станут обновленные пешеходные дорожки, установка скамеек для отдыха. После этого в сквере произведут масштабное озеленение: парковое пространство украсят «не пушащие» пирамидальные тополя и лиственницы.

В центральной части сквера установят бюст выдающегося жителя Кировского района –генерального директора бывшего НПО им. Кирова Леонида Козлова.

«Вместе с жителями района мы берем на контроль и следим за тем, чтобы все быстро и красиво было сделано на новом для нашего района месте отдыха», - уточняет Михаил Борисов.

Кстати, во дворах многоквартирных домов, школах, объектах социального назначения и общественных пространствах Кировского района приступили к весенней уборке территорий. Районная администрация предлагает свое содействие в оказании помощи по вывозу собранного мусора на полигон. Для этого необходимо обратиться по тел.: 205-62-20 или 205-62-21.

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