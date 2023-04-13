В Пермском крае на льду Вишеры заметили следы медведя и лося

Фото: Заповедник «Вишерский» / ВКонтакте

В Пермском крае на льду реки Вишеры около кордона Лыпья заметили следы медведя и лося. Как рассказали специалисты заповедника «Вишерский», хищник и его потенциальная жертва прошли рядом, но с разницей во времени в 10 часов.

– Первым по льду реки прошел медведь. Спустя 10-12 часов вдоль медвежьей цепочки следов, но в другую сторону, прошла лосиха с сеголетком. На этот раз животные не встретились». – отметили в заповеднике.

Размер медвежьей лапы соответствует 43 размеру мужской обуви. Животное вести около 200 кг.

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