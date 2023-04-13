В Молодежном парламенте Прикамья обсудили запрет вейпов и скидки для студентов

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В здании Законодательного собрания состоялось очередное пленарное заседание Молодежного парламента Пермского края. Основным вопросом повестки было обсуждение важной темы – как противодействовать пристрастию представителей молодого поколения к электронным никотиновым средствам – вейпам.

Накануне заседания члены парламента провели рейд по торговым организациям, в ходе которого выяснилось: даже подростки могут приобрести в магазинах запретные для них вейпы. Во время проверки был выявлен факт продажи никотиносодержащей и алкогольной продукции несовршеннолетнему в Свердловском районе Перми. Сотрудники правоохранительных органов составили акт, продавцу и собственнику теперь грозит штраф.

На пленарном заседании члены Молодежного парламента обсудили выступления начальника отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Пермском краю Татьяны Кандаковой и сотрудника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александра Ямбулатова. Молодые парламентарии высказали свои предложения о том, как можно усилить работу по противодействию распространению содержащих никотин препаратов среди молодежи.

Напомним, федеральный закон о полном запрете продажи вейпов, в том числе, не содержащих никотин, а также их комплектующих, был принят 11 апреля депутатами Государственной Думы РФ.

Кроме того на пленарном заседании был рассмотрен ряд других вопросов.

В частности, молодые парламентарии заслушали информацию о концепции законодательной инициативы, которую разрабатывает Молодежный парламент Пермского края. Она предполагает продление действие льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом на территории Прикамья для студентов, которые пользуются электричками. Также был рассмотрен вопрос о социальной поддержке молодых ученых и ряд других вопросов из повестки краевого парламента

Напомним, в прошлом году Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пермского края был наделен правом законодательной инициативы, и теперь молодые парламентарии смогут эффективнее представлять интересы молодежи Прикамья.