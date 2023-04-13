DJ Smash записал гимн Перми к 300-летию города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях появилась полная версия гимна Перми. Песню написал известный российский диджей и композитор DJ Smash, посвятив ее 300-летию города.

В тексте композиции говорится, что родной город навсегда в сердце музыканта, что Пермь давно стала его талисманом. В песне Андрей Ширман признается в любви к родному городу

– С тобой всегда душа моя, любимая Пермь!

– Если ты пермяк, ты сможешь все, - повторяет DJ Smash в припеве.

Напомним, первый отрывок композиции музыкант представил в конце марта этого года. О том, что DJ Smash планирует написать гимн города, еще летом 2021 года сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Андрей Ширман родился в Перми в 1982 году. Его папа был джазовым музыкантом, а мама – хормейстером. В 1994 году стал писать собственные треки на студии отца, в 2000 году переехал в Москву.

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