Пилотов самолета, летевшего из Перми во Владикавказ, пытались ослепить лазером

Фото: aviakompaniya.com

Пилотов самолета, вылетевшего из Перми, пытались ослепить. Случай произошел 7 апреля на подлете к аэропорту Беслана. Подробнее об этом рассказал Telegram-канал Aviaincident.

В 23:25 по московскому времени экипаж рейса KAR887 (авиакомпания Pegas Fly) доложил, что в 17 километрах от города Назрань в кабину пилотов направили лазер зеленого цвета, пытаясь ослепить.

К счастью, самолет смог благополучно приземлиться.

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