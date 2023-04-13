В пермских школах больше детей переселенцев будут получать бесплатное питание

Фото: Евгения ГУСЕВА
В Перми изменили порядок предоставления субсидий на бесплатное питание в школах. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.
Увеличен перечень детей вынужденных переселенцев, которые получат бесплатное питание. К беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и Украины добавили бывших жителей Запорожской и Херсонской областей.
Внесены и другие изменения. Так, общий размер выплат на питание увеличили с 84 до 128 тысяч рублей. В список образовательных учреждений, в которых дети переселенцев смогут получать субсидию на питание, вошли школы № 146, 55, 122, 2, 135, 30, 123, 79, «Петролеум+», «Город дорог» и «Техно-Школа им. Савиных». Всего в 11 школах города есть такие субсидии.
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