В Перми выдано разрешение на строительство крытого спортивного манежа

Фото: сайт Правительства Пермского края

Управление Госстройнадзора по Пермскому краю выдало разрешение на строительство крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе. Объект будет расположен на улице Аркадия Гайдара, 12Б. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возведение многофункционального манежа планируется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступила компания ООО «Звезда 2013». Ране проект прошел госэкспертизу. Подрядчик на строительство также уже определен. В ближайшее время планируется начать подготовку площадки.

В новом спортивном объекте появятся универсальный зал для игр в мини-футбол, волейбол и гандбол, а также зрительские трибуны на 250 человек и поле для мини-футбола 20х40 метров. В административно-бытовом корпусе планируется разместить тренерские комнаты, две раздевалки и медицинский кабинет. Кроме того, будет обустроен тренажерный зал, кафе и зона отдыха. Общая стоимость строительства объекта оценивается в 132 млн рублей.

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