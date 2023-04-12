В Пермском крае штрафы за борщевик могут увеличить до 1 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае планируют значительно увеличить штрафы за бездействие в борьбе с борщевиком. Размер штрафа может достигнуть 1 млн рублей. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Заксобрание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Предлагается повысить размер штрафа как для частных лиц, так и для организаций. Наказание предусмотрено за не проведение мер по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.

Так, за неубранный борщевик на участке для граждан штраф может составить от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

Предполагается, что повышение штрафов для владельцев территорий повысит эффективность уничтожения сорного растения в регионе. Рассмотреть законопроект планируется на заседании краевого парламента, которое состоится в мае.

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