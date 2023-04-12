В Перми построят жилой дом для сотрудников ГУФСИН

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мотовилихинском районе Перми по улице Соликамской, 246а построят многоквартирный дом для сотрудников ГУФСИН. Его разместят рядом с женским СИЗО.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 3 февраля получило разрешение на строительство. Информация об этом содержится в реестре разрешений на строительство за I квартал 2023 года.

Под строительство дома выделен участок в микрорайоне Вышка-2. На нем также размещен женский следственный изолятор. Площадь этого участка — 6,49 га. Предполагается, что в доме смогут жить 56 семей.

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