Администрацию Мотовилихинского района Перми оштрафовали за плохую уборку снега

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прокуратура Мотовилихинского района проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в осенне-зимний период 2022-23 годов нарушения выявляли регулярно. На проезжей части и тротуарах был рыхлый снег, дороги скользкие, на них появлялись снежные валы.

Подрядной организации вносились представления, однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями. В результате районную администрацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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