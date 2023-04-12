В Прикамье 50-летний мужчина ушел на работу и исчез

Фото: поисковый отряд «Регион 59»
В Лысьве пропал 50-летний местный житель Алексей Сибиряков. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».
Мужчина работал в Перми. 19 марта он в очередной раз уехал на работу, но так и не вернулся.
Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые. Был одет в зимний камуфляжный костюм.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Алексея Сибирякова, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-902-475-35-08.
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