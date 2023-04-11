В Перми осудят коммерсантов за сбыт фальсифицированных медизделий на 71 млн рублей

Обвиняемых ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть более полугода потребовалось жителю Челябинской области и двоим уроженцам Республики Татарстан, чтобы произвести в Казани и сбыть на территории Пермского края более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий.

Своими преступными действиями троица коммерсантов сумела похитить бюджетные денежные средства, выделенных на закупку медизделий, на сумму более 71 млн рублей, причинив материальный ущерб краевому Министерству здравоохранения.

Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли незаконную коммерческую деятельность с октября 2020 года по 25 мая 2021 года.

Обвиняемые в мошенничестве трое мужчин предстанут в Перми перед судом предстанут трое мужчин. Уголовное дело распутали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

В краевом следственном комитете пояснили, что собрана достаточная доказательственная база для передачи уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения причиненного вреда был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых.

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