В Прикамье руководителей детской музыкальной школы подозревают в хищении бюджетных средств

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Культура».

- Руководители детской музыкальной школы Краснокамска заключили контракт с коммерческой организацией, которая должна была отремонтировать кровлю в здании этого учреждения, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В итоге были подписаны акты о том, что ремонт был произведен в полном объеме. Однако в ходе проверки выяснилось, что не были выполнены работы на сумму 80 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают тех, кого необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Общая сумма контракта превышала 2,9 миллиона рублей.

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