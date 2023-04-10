В Перми отключились часы обратного отсчета в сквере Татищева

Фото: Telegram-канал «Пермь №1»

В Перми отключились часы обратного отсчета, которые установлены в микрорайоне Разгуляй. На арт-объекте перестало работать электронное табло. Об этом сегодня сообщили местные жители в социальных сетях. Некоторые пермяки предположили, что причиной отключения часов могли стать ремонтные работы на улице Ленина.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, часы находятся на техническом обслуживании, их работа будет восстановлена. Сколько времени займет данная процедура и когда часы вновь заработают, в мэрии не уточнили.

Напомним, запуск часов обратного отсчета в сквере Василия Татищева состоялся 12 июня 2018 года. Они показывают количество дней, оставшихся до 300-летнего юбилея города. Автором проекта стал пермский скульптор Рустам Исмагилов. Высота арт-объекта составляет более пяти метров. В основании гигантских часов - деревянное колесо. Вверху расположен светодиодный таймер.

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