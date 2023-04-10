Замминистра территориального развития Пермского края покинула должность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова покинула должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.

По данным издания, причиной увольнения стал переезд Ольги Копыловой в Москву.

Ольга Копытова занимала должность замминистра, начальника управления социально-экономического развития муниципальных образований с июля 2022 года.

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