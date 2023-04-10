В Перми к ремонту путепровода на ул. Монастырской приступят не ранее 2024 года

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В марте 2023 года получено разрешение на проведение работ по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Тоннель и подпорная стена ж/д перегона Пермь-1 - Пермь-2».

Эксперты отмечают, тоннель и подпорная стена на ул. Монастырской являются памятником градостроительства, свидетельствующего о развитии инженерного искусства и железнодорожного транспорта.

Исторический объект находится на береговом склоне горы Слудка в районе ул. Монастырской, 11. Тоннель возвели в 1898-1899 годах по проекту инженера-строителя Игнатия Быховца с использованием особенностей существующего рельефа местности.

«Перекрытия тоннеля имеют параболическую форму. Внутри проложены железнодорожные пути с насыпью из гравия. Подпорная стена выполнена из тесаного камня. Вдоль стены устроены каменные лестницы с металлическими ограждениями и каменными столбами. Лестницы ведут к пешеходным дорожкам», - пояснили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Протяженность подпорной стены составляет 150 метров.

Со времени строительства капитальный ремонт тоннеля и подпорной стены не проводились. В начале февраля 2020 года администрация Перми ввиду ветхого состояния всей конструкции приступила к временному ремонту без закрытия движения автотранспорта на ул. Монастырской, железнодорожное сообщение между станциями Пермь-1 и Пермь-2 в то время отсутствовало.

В результате проведения срочных ремонтных работ внутри путепровода установили временные подпорки, которые исключили возможность обрушения пролетных строений. Кроме того, это увеличило грузоподъемность моста до 20 тонн для безопасного движения по нему автобусов большой вместимости. Работы завершили в последних числах февраля.

Реконструкцию тоннеля и подпорной стены под ул. Монастырской планировали провести в 2023 году. Предполагалось осуществить замену пролетного строения путепровода, реставрацию опор и подпорных стен, в том числе подпорную стену вдоль набережной реки Камы, благоустройство примыкающих участков улиц и территорий, которые затронет переустройство и вынос сетей, оборудование водоотвода и наружного освещение.

Научно-проектную документацию по сохранению тоннеля и подпорной стены ж/д перегона между станциями Пермь-1 и Пермь-2 планируют разработать до конца 2023 года. Таким образом, к строительным работам на объекте культурного наследия могут приступить не ранее 2024 года. Исходя из сложности выполнения работ, движение автотранспорта на этом участке ул. Монастырской может быть закрыто.

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