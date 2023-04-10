В Пермском округе снова продают недостроенные дома «Треста №14»

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На торги снова выставили недостроенные дома с земельными участками ПАО «Трест №14». Речь идет о трех объектах, расположенных в Пермском округе. Стоимость всех лотов превышает 212 млн рублей, пишет Business class.

Три недостроя находятся в поселке Горный по улице Конников. Там же продают восемь земельных участков общей площадью 40 тыс. кв. метров. На площадках разрешено строить дома не выше 5 этажей. Стоимость лота – 98,5 млн рублей.

Еще один строящийся дом расположен во Фролах по улице Радужной. Его продают за 57,5 млн рублей.

Третий лот – два недостроя в деревне Песьянка по улице Центральной. Также в него входят пять участков, площадь которых составляет от 461 до 3,8 тысяч квадратных метров. Стоимость составляет 56,6 млн рублей.

Ранее все три лота уже выставлялись на торги, но ими никто не заинтересовался.

Напомним, что ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» был признан банкротом в январе 2021 года. В отношении застройщика открыта процедура конкурсного производства.

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