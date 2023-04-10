В Пермский край на этой неделе придут похолодание до -16 градусов и снег

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прикамье на предстоящей неделе похолодает. Ожидается дефицит осадков, но они будут смешанными — дождь со снегом. Погода будет ветреной, рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 10 апреля, днем +1…+6 градусов, по югу края до +11. По северо-востоку небольшой снег. Порывы ветра достигнут 15 м/с. Во вторник ночью до -12, днем +3…+8. Ситуация с осадками останется прежней. Порывы ветра до 13 м/с. В среду местами пройдет небольшой дождь. Ночью +1…-4, днем +8…+13. Порывы ветра до 14 м/с.

В четверг, 13 апреля, на севере региона ожидается снег с дождем, а на остальной территории — небольшой дождь. Температура ночью составит +2…-3 градуса, а днем +8…+13. Ветер немного утихнет. В пятницу в южных районах дождь со снегом, а в других — без осадков. Ночью похолодает до -14, днем -1…+4. Сильный ветер вернется, порывы достигнут 14 м/с.

По предварительным прогнозам, на выходных в ночное время столбики термометра могут опуститься до -16 градусов. Днем будет не выше +3. Сильный ветер сохранится.

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