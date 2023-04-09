В Перми вновь продают бывший детский лагерь «Салют»

Фото: лагерь «Салют» Пермь

Администрация Перми вновь выставила на торги бывший детский лагерь «Салют» на Гайве. Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте мэрии.

Продаются два одноэтажных здания общей площадью 278 квадратных метров, которые расположены на участке в 70,2 тысячи квадратных метров. Там также есть баня и бассейн.

Максимальная стоимость контракта составляет 13,2 млн рублей. Участок можно использовать под вспомогательные строения и инфраструктуру для туризма и отдыха.

Ранее бывший детский лагерь уже выставляли на торги — в феврале и июне 2021 года.

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