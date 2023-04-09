Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 6:20

В Перми вновь продают бывший детский лагерь «Салют»

Ранее его неоднократно выставляли на торги
Лела Минадзе
Фото: лагерь «Салют» Пермь

Фото: лагерь «Салют» Пермь

Администрация Перми вновь выставила на торги бывший детский лагерь «Салют» на Гайве. Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте мэрии.

Продаются два одноэтажных здания общей площадью 278 квадратных метров, которые расположены на участке в 70,2 тысячи квадратных метров. Там также есть баня и бассейн.

Максимальная стоимость контракта составляет 13,2 млн рублей. Участок можно использовать под вспомогательные строения и инфраструктуру для туризма и отдыха.

Ранее бывший детский лагерь уже выставляли на торги — в феврале и июне 2021 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65