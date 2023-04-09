В Перми остановку Розалии Землячки хотят переименовать в честь конструктора Калачникова

Фото: 2ГИС/сквер им. Юрия Калачникова

В Мотовилихинском районе Перми остановку «Улица Розалии Землячки» переименуют в «Сквер имени Калачникова». Вопрос обсуждался на городском общественном совете по топонимике.

С предложением сменить название остановки выступила организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района. Сквер имени Розалии Землячки теперь назван в честь пермского военного конструктора Юрия Калачникова, который работал на «Мотовилихинских заводах», где был конструктором артиллерийских систем.

Кроме того, на совете поддержали предложение компании «Газпром межрегионгаз» установить в саду им. Гоголя памятник известному российскому инженеру и ученому ХIХ века Петру Соболевскому. Во время работы на заводе в поселке Пожва Пермской губернии он запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений.

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