Ночью 7 апреля в Пермском крае похолодало до -11 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 7 апреля на территории Пермского края значительно похолодало. Так, в Бисере температура воздуха опустилась до -11 градусов. В Перми минимум составил -5,1 , сообщили в ГИС Центре ПГНИУ. Отмечается, что это самая холодная ночь за последние две с половиной недели, с 19 марта.

Днем в пятницу потеплеет до -1 на востоке Прикамья и до +5 на северо-западе. По предварительным прогнозам, в выходные в регионе ожидается малооблачная погода около +5…+13 . Однако в ночные часы повсеместно температура будет отрицательной.

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