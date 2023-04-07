В первом квартале 2023 года из Прикамья выдворено 26 нелегальных мигрантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено на историческую родину 26 нелегальных мигрантов. Все они проживали в регионе без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Незаконно на территории Прикамья находились граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Также в список нелегальных мигрантов попали два жителя Кубы и один гражданин Китая.

Суды Пермского края признали их виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания (проживания) на территории России. Мигранты были оштрафованы и выдворены за пределы РФ. За нарушение миграционного режима им запрещено приезжать в Россию в ближайшие пять лет.

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