Последние звонки в пермских школах пройдут 22 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми определили дату последних звонков. В этом году выпускники отпразднуют окончание школы 22 мая. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии.
В соответствии с федеральным законом в этот день под запретом будет продажа алкоголя. Главам районов поручили донести это требование до организаций и ИП, которые занимаются торговой деятельностью.
Для сравнения, в прошлом году в школах Перми последние звонки прошли 18 мая.
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