В Перми на фейерверки в майские праздники потратят 2,5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие майские праздники над Пермью прогремят два праздничных салюта. Первый состоится 1 мая, второй – в День победы 9 мая. За организацию салютов городские власти готовы заплатить 2,5 млн рублей. Соответствующий аукцион на поиск подрядчика объявлен на портале Госзакупки.

Согласно условиям технического задания, продолжительность праздничного фейерверка на 1 мая составит 7 минут, а 9 мая — 10 минут. Точное время и места запуска салютов определят за сутки до его организации.

Праздничные фейерверки будут посвящены присвоению Перми звания «Город трудовой доблести», в рамках празднования 300-летия основания города.

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