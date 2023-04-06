В Кунгуре собирают гвозди для создания нового арт-объекта

Фото: ВКонтакте / Управление культуры и спорта Кунгурского муниципального округа

В Кунгуре в честь 360-летия города планируют установить новый арт-объект. Скульптура будет создана из гвоздей, которые соберут жители и гости города. Об этом сообщает Управление культуры и спорта Кунгурского муниципального округа в социальных сетях.

Специальные ящики для сбора гвоздей уже появились в разных местах Кунгура и в Перми. Чтобы присоединиться к проекту, стоит принести хотя бы один гвоздь.

Необычный объект будет установлен в Кунгуре в рамках проекта «Кузнец - всему делу венец». Отмечается, что новая скульптура станет символом силы и защиты Кунгурского муниципального округа. Также с арт-объекта в городе сложатся и новые традиции относительно забавного символа.

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