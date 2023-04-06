Магазин одежды Zara откроется в Перми под новым брендом Maag

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появится один магазин бренда Maag. Отдел откроется в торгово-развлекательном центре «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б. Информация об этом опубликована на сайте сети.

Дата открытия магазина пока не сообщается. Известно, что презентация новой коллекции одежды Maag запланирована на 14 апреля.

Как ранее сообщалось, компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, планирует открыть магазин Zara под новым брендом Maag. Также осенью прошлого года «Зара СНГ» (подразделение Inditex в России) стало называться «Новая мода». Ранее в сервисе для поиска работы уже появились вакансии от этой компании.

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