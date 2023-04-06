В центре Перми закрыли пожароопасную гостиницу

Фото: 2ГИС/Александр Лопатин

Судебные приставы закрыли в Перми гостиницу «Два льва» по улице Монастырской, 15. Об этом сообщает Business class со ссылкой на УФССП по Пермскому краю.

Гостиница находилась на цокольном этаже исторического здания. У нее не было проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики объекта. Также в отделке путей эвакуации использовались материалы с неустановленными показателями пожарной опасности. Все это является нарушениями. Через суд собственников помещения обязали их устранить.

В отношении трех арендодателей возбудили исполнительное производство. Еще до вступления решения суда в законную силу они закрыли гостиницу и раньше срока демонтировали недопустимые отделочные материалы.

После предоставления приставу правильно оформленной документации, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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