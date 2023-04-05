Пятерых пермяков осудили за организацию азартных игр в подпольном клубе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми вынесли приговор пятерым местным жителям за организацию и проведение азартных игр в подпольном казино. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, двое пермяков организовали и проводили азартные игры. Подпольный клуб был оборудован в нежилом арендуемом помещении в Дзержинском районе Перми. Для обеспечения круглосуточной работы игорного клуба организаторы наняли трех девушек, которые выполняли функции администраторов. Доход от преступного бизнеса составил более 26 млн рублей.

Деятельность нелегального «казино» была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Были задержаны пять участников преступной группы. Во время обысков в квартире одного из злоумышленников изъяли наркотики. Кроме того, обыск был проведен в помещении игорного клуба. Там правоохранительные органы изъяли оборудование и деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате, троим виновным женщинам суд назначил наказание в виде штрафов. Одного из организаторов суд приговорил к двум годам лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей, другого – к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

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