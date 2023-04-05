Проект застройки бывшего мясокомбината в Перми обсудят на публичных слушаниях

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Проект планировки и межевания территории бывшего мясокомбината в Перми направят на публичные слушания. Речь идет о площадке, ограниченной улицами Дзержинского, Рыбокоптильной, Набережной, Сухобруса и зданием по ул. Сухобруса, 1а. Соответствующий приказ подписало краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Об этом сообщает Business Class.

Напомним, на участке бывшего мясокомбината по улице Дзержинского, 31 планируется возвести современный жилой комплекс. Комплексным освоением намерен заняться ООО Спецзастройщик «Железно Пермь».

На участке в 11,36 га появятся несколько жилых кварталов, объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства. Также планируется возвести детский сад на 320 мест. Участок будет осваиваться поэтапно. Общие сроки строительства – с 2023 по 2032 года.

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