В Перми с начала 2023 года УДС «Молот» принял более 100 тыс. зрителей

Фото: Фонд развития Пермского края

Осенью 2022 года в пермском УДС «Молот» стартовал капитальный ремонт здания, который вошел в перечень ключевых проектов к празднованию 300-летия Перми.

Начало работ стало возможным после приобретения УДС «Молот» в региональную собственность Корпорацией развития Пермского края.

В рамках проекта выполняются работы по облицовке фасада и его утеплению, монтажуфасадных панелей, устройству крыльца главного входа, облицовке крылец восточной части здания, монтажу витражных конструкций и ограждению крылец. Кроме того, планируется установить закладные детали для возможности в будущем смонтировать медиафасады.

С начала выполнения ремонтных работ спортивная и культурная жизнь УДС «Молот» не затихала. По сообщению Фонда развития Пермского края, за первый квартал 2023 года универсальный дворец принял более 20 спортивных мероприятия: 14 домашних матчей провел хоккейный клуб «Молот» и 7 матчей баскетбольный клуб «Парма-Пари». Эти игры посетили 58 298 болельщиков. В феврале на ледовой арене УДС прошло первенство России по фигурному катанию среди юниоров, его посетили более 4 000 болельщиков.

Пять представлений ледового шоу «Снежная королева» посмотрели 20 тыс. зрителей, два представления ледовой сказки «Щелкунчик» – более 9 тыс. человек, ледовое шоу «Аленький цветочек» – около 5 тыс. зрителей, концерты группы «Руки вверх» и певицы Anna Asti собрали по 7 тыс. фанатов.

Завершение капитального ремонта УДС «Молот» планируется завершить в мае 2023 года.

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