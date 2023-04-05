В центре Перми 6 апреля отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два перекрестка в центре Перми в четверг, 6 апреля, временно станут нерегулируемыми. С 8 утра светофоры отключат для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В течение дня не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Екатерининской, а также на перекрестке улиц Попова и Пермской. Работу светофоров планируется возобновить в тот же день после 19.00.

В ГИБДД водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. При проезде перекрестков автомобилистам необходимо снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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