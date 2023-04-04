В Пермском крае в 2023 году бюджетникам трижды повысят зарплаты

Повышение зарплат бюджетникам произойдет в три этапа в этом году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье работникам бюджетной сферы и госслужащим трижды повысят зарплаты в 2023 году. Официальный указ уже подписан губернатором Дмитрием Махониным и опубликован на портале правовой информации.

Первая индексация уже произошла 1 апреля, ожидается еще две - 1 июля и 1 октября. Зарплаты поднимутся не только у учителей, врачей, но и у чиновников, в среднем на 1500 рублей.

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